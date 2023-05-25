25 мая 2023, 13:19
Благоустройство парка «Киово» началось в Лобне
Парк «Киово» благоустроят в Лобне. Рабочие уже приступили к демонтажу тротуарной плитки и бордюров.
В парке обновят спортивную площадку, почистят два водоема, построят пешеходные дорожки, установят входную группу, лавочки и урны, проведут уличное освещение. Также в парке реконструируют мемориал павшим воинам.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочего визита в Лобню рассказал о строительстве новых социальных объектов и благоустройстве зон отдыха в округе.
«Сейчас очень востребованы парки, скверы, места, где можно гулять. Преобразим и парк „Киово“. Озеро обязательно почистим», — сказал губернатор.
Кроме того, планируется очистить озеро Киово, обустроить дорожку возле дамбы, сделать мостик для подхода к воде и обновить уличное освещение.
«Здесь также будет работать система видеонаблюдения „Безопасный регион“. Установим новую сцену — такой запрос есть у жителей. Сделаем современный памп-трек и спортплощадку, которая летом будет использоваться для игры в футбол и баскетбол, а зимой ее можно будет заливать водой и делать каток», — рассказал генеральный директор проектного бюро «Межрегионстрой» Артур Агамов.
Первый этап благоустройства закончат к 1 сентября, а полностью парк будет готов к октябрю 2023 года.
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Благоустройство
Лобня
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