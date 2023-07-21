Подмосковье 21 июля 2023, 14:01 Благоустройство парка Киово началось в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Реконструкция парка Киово стартовала в Лобне. Рабочие готовятся к укладке асфальтовых и плиточных дорожек, демонтируют старые элементы благоустройства. Основную часть работ завершат к 1 сентября.

Парк примыкает к озеру Киово, которое является памятником природы. Неподалеку находятся церковь Спаса Нерукотворного Образа и усадьба Киово-Спасское.

По проекту там облагородят территорию братской могилы времен Великой Отечественной войны, обустроят сад скульптур, установят новую входную группу, лавочки и навесы. Парк будет разделен на четыре зоны: спортивную, молодежную, прогулочную и площадку для мероприятий.

Рабочие уже установили фундамент под будущую сцену, начали строительство спортивной площадки, ливневой канализации и линий наружного освещения. Благоустройство проведут в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

«Современный подход <…> позволяет превращать зеленые уголки города в функциональные, красивые и удобные территории, где можно гулять, заниматься спортом и проводить самые разнообразные мероприятия», — написал в Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Он напомнил, что в округе также благоустроили парк «Река времени» и Лобненский лесопарк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал программу по созданию парков самой востребованной в регионе.

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