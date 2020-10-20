Благоустройство парка Ивантеевки с новыми велодорожками и фонтанами завершится в октябре

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Ивантеевка

Обустроили и пункт проката велосипедов, библиотеку на свежем воздухе, уличное освещение, игровое пространство для изучения детьми правил дорожного движения. Об этом рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадь полностью замостили тротуарной плиткой. Установили скамейки, урны, новую систему уличного освещения и беседку для проведения мастер-классов Михаил Хайкин.

Он добавил, что в центральной части уже подготовили площадку для массовых мероприятий. Вместе с тем преобразили берег реки Учи.

Здесь появились навесы с шезлонгами и деревянный настил, а на реке — плавающие фонтаны. Обновили облик пешеходного моста над водой.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Ивантеевка

Вблизи набережной обустроили детскую площадку в экостиле. За время благоустройства также заменили ограждение, установили видеонаблюдение.

В Министерстве благоустройства Подмосковья уточнили, в каких парках уже открыли новые детские площадки. Их шесть.

Пушкинский округ — центральный парк, Павловский Посад — городской парк, Люберцы — парк „Наташинские пруды“, Истра — парк на набережной реки Песочной, в Электрогорске — городской парк, Орехово-Зуеве — Дрезненский парк пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводят программу «Парки Подмосковья». Таких пространств в этом году 14. Например, это парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах.