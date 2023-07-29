29 июля 2023, 18:19
Благоустройство парка «Гальчино» в Домодедове завершат к этой осени
В деревне Гальчино приступили к благоустройству одноименной парковой территории. Парк «Гальчино» находится в лесном массиве Гослесфонд. Работы завершат к осени этого года.
В парке нельзя возводить никакие конструкции, которые могут нанести вред природе. По этой причине перед проектировщиками поставили задачу максимально бережно вписать парк в окружающую среду. На 30 гектарах появятся зоны для активного отдыха, вендинговые автоматы для продажи напитков, пункт проката спортивного оборудования.
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«Сейчас уже активно ведутся работы для того, чтобы уже в сентябре появились дорожки, освещение. Здесь будет интересное место — полоса препятствий. Здесь будет зона для тренировок учеников кадетского класса Гальчинской школы», — сообщила руководитель дирекции парков Домодедова Юлия Смирнова.
Сейчас специалисты облагораживают родник и делают смотровую зону у песчаного карьера и детскую площадку. Также 1 сентября после капремонта откроется Гальчинская сельская школа.
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Благоустройство
Город Домодедово
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