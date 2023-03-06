Подмосковье 06 марта 2023, 14:15 Благоустройство парка 200-летия Егорьевска завершится в этом году

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Обновленный парк имени 200-летия Егорьевска посвятят творчеству Эдуарда Успенского. Благоустройство планируется завершить к концу лета.

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В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили, что территорию не только обновят, но и переосмыслят. Место планируется посвятить творчеству известного детского писателя Эдуарда Успенского, который родился в Егорьевске и всегда с теплотой вспоминал этот город. Парк переименуют в честь автора.

Главной осью обновленного парка станет «Тропа Эдуарда Успенского», вдоль которой разместятся тематические объекты, вдохновленные творчеством писателя.

В парке сделают музейно-выставочный центр «Голубой вагон», где будут расположены кафе, качели, выставочное пространство, смотровая площадка и место для буккроссинга. Тематика детских площадок «Телефонная будка» и «Ящик с апельсинами» также навеяна творчеством писателя. Игровые элементы здесь будут напоминать мультфильм про Чебурашку.

Также, в парке планируют обустроить сцену, экотропу и веревочный парк с системой гамаков. Здесь будут трассы для роликов и велосипедов, лодочная станция с пирсами, маяк, зона для пикников. В молодежно-спортивной зоне появятся памп-трек и небольшой подиум со скамьями-трибунами.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин считает, что Егорьевск может стать местом для отдыха жителей соседних населенных пунктов в радиусе часа езды. К ним присоединятся и многочисленные дачники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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