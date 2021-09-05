Благоустройство парка «200 лет Егорьевску» завершат в 2022 году

В Подмосковье объявили открытый конкурс на благоустройство парка «200 лет Егорьевску». Информация об этом появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно опубликованным данным, завершить работы планируется в 2022 году. Благоустройство парка осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и городского округа Егорьевска.

Ранее глава городского округа Александр Гречищев заявлял, что в парке появится тематическая площадка с героями произведений детского писателя Эдуарда Успенского, который жил в Егорьевске. Планируется, что в парке появятся дополнительные детские площадки, большая сцена, роллерная трасса, аттракционы.

Площадь парка составляет 25 гектаров. В нем уже появились пешеходные дорожки, скамейки, освещение и видеонаблюдение, был заложен яблоневый сад, высажены тематические аллеи, установлен светомузыкальный фонтан, обустроены детский городок и скейт-площадка.