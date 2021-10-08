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    08 октября 2021, 14:20

    Благоустройство озера Бабошкино начнется осенью в Балашихе

    Озеро Бабошкино в Балашихе благоустроят к весне 2022 года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Машейко

    Удобные места для пикников и спорта появятся рядом с озером Бабошкино в Балашихе после благоустройства. Преображение начнется уже этой осенью, а завершить его планируют к весне 2022 года.

    Благоустройство озера Бабошкино начнется осенью в Балашихе | Изображение 1Источник фото: Константин Роик

    Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров. Озеро пользуется популярностью у отдыхающих, а теперь оно станет благоустроенным и ухоженным.

    По словам Юрова, зону отдыха планируют передать в местную дирекцию парков, чтобы после благоустройства обеспечить охрану и надлежащее содержание.

    Озеро Бабошкино — это излюбленное место отдыха наших жителей. В этом году планируем начать благоустройство

    Сергей Юров.
    Благоустройство озера Бабошкино начнется осенью в Балашихе | Изображение 2Источник фото: Константин Роик

    Он уточнил, что к работам приступят осенью. При этом учтут пожелания жителей Балашихи.

    Как преобразится озеро?

    На прилегающей к водоему территории установят детскую площадку и спортивную с зоной воркаута.

    Благоустройство озера Бабошкино начнется осенью в Балашихе | Изображение 3Источник фото: Константин Роик

    Появится теплая раздевалка. Обустроят комфортные места для пикников, отремонтируют понтон, добавят скамейки, площадку для сбора мусора, урны.

    Озеро Бабошкино прилегает к Аллее Победы, где уже проходит благоустройство. Его завершат в октябре 2021 года.

    Благоустройство озера Бабошкино начнется осенью в Балашихе | Изображение 4Источник фото: Константин Роик

    Там появятся новые тротуары, скамейки, урны и архитектурные элементы, а еще станет больше зелени.

    В будущем Аллея Победы и территория, прилегающая к озеру Бабошкино, станут единой зоной отдыха.