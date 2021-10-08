Благоустройство озера Бабошкино начнется осенью в Балашихе

Удобные места для пикников и спорта появятся рядом с озером Бабошкино в Балашихе после благоустройства. Преображение начнется уже этой осенью, а завершить его планируют к весне 2022 года.

Источник фото: Константин Роик

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров. Озеро пользуется популярностью у отдыхающих, а теперь оно станет благоустроенным и ухоженным.

По словам Юрова, зону отдыха планируют передать в местную дирекцию парков, чтобы после благоустройства обеспечить охрану и надлежащее содержание.

Озеро Бабошкино — это излюбленное место отдыха наших жителей. В этом году планируем начать благоустройство Сергей Юров.

Источник фото: Константин Роик

Он уточнил, что к работам приступят осенью. При этом учтут пожелания жителей Балашихи.

Как преобразится озеро?

На прилегающей к водоему территории установят детскую площадку и спортивную с зоной воркаута.

Источник фото: Константин Роик

Появится теплая раздевалка. Обустроят комфортные места для пикников, отремонтируют понтон, добавят скамейки, площадку для сбора мусора, урны.

Озеро Бабошкино прилегает к Аллее Победы, где уже проходит благоустройство. Его завершат в октябре 2021 года.

Источник фото: Константин Роик

Там появятся новые тротуары, скамейки, урны и архитектурные элементы, а еще станет больше зелени.

В будущем Аллея Победы и территория, прилегающая к озеру Бабошкино, станут единой зоной отдыха.