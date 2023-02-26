Подмосковье 26 февраля 2023, 15:58 Благоустройство Ольгинского лесопарка завершится в мае 2023 года

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Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе началось в 2022 году. Его планируют завершить в мае этого года.

На данный момент в общественном пространстве благоустроили дорожки, спортивные площадки, футбольное поле, пикниковые зоны. Также там установили скамейки, урны, уличные тренажеры, фонари, детские игровые площадки, комнаты матери и ребенка и туалеты.

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Для владельцев собак в лесопарке обустроили две площадки для выгула питомцев. В тихом месте для местных жителей установили открытый павильон для релаксации и занятий йогой.

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«Ольгинский лесопарк — земли лесного фонда и передан нам в постоянное и бессрочное пользование. Поэтому благоустройство здесь необходимо проводить с определенными условиями. Например, при строительстве дорожек нужно использовать только натуральные материалы, никаких твердых покрытий», — заявил замдиректора МАУК «Дирекция парков» Балашихи Сергей Федянин.

У входов в парк уже работают охранные посты и круглосуточное патрулирование. В парке установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион».

В Ольгинском лесопарке расположен небольшой пруд. Здесь установили домик для уток, а на пляже скоро появятся шезлонги. Также в лесопарке появятся три километра велосипедных дорожек. Зимой на них устроят лыжные трассы.

«Мы делаем лыжню с помощью снегохода и механической минифрезы, которая подготавливает поверхность для комфортного и безопасного катания. Фреза размельчает свежевыпавший снег, разбивает снежинки, прессует их», — сообщил директор пунктов проката в парках Балашихи Александр Рыжинков.

По словам Сергея Федянина, до мая в лесопарке высадят еще 400 лиственных деревьев.

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