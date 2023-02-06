Подмосковье 06 февраля 2023, 11:35 Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершится к 1 мая

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Ольгинский лесопарк в Балашихе начали благоустраивать в 2022 году, а уже к 1 мая этот проект будет готов. На его реализацию в рамках программы губернатора «Парки в лесу» было выделено более 700 миллионов рублей.

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел выездное совещание на объекте.

Это один из самых крупных проектов в Балашихе, реализуемых за последние пять лет. Благоустройство Ольгинского лесопарка входит в проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Парки в лесу». Наша главная задача здесь — сохранить лес и сделать пребывание наших жителей на его территории комфортным. Сергей Юров

Площадь нового пространства для отдыха составит около 71 гектара. Здесь уже с минимальным вмешательством в природу развернули тропиночные сети, установили освещение, лавочки, урны, детские и спортивные площадки, уличные тренажеры и футбольное поле. Также организовали парковочное пространство со стороны улицы Пригородной.

«Все основные работы по благоустройству у нас завершены. Полностью готова лыжня, вся тропиночная сеть, освещение, детские и спортивные площадки, обустроено футбольное поле. До майских праздников у нас остается выполнить работы по обустройству павильона, где будет размещаться кафе и пункты проката. В апреле мы закончим озеленение. К 1 мая Ольгинский лесопарк будет готов», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Максим Сидоркин.

В апреле на территории проведут озеленение, откроют кафе и пункт проката.

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