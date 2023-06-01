Подмосковье 01 июня 2023, 08:54 Благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершат в июне

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Благоустройство Ольгинского лесопарка подходит к концу. Все работы завершат в июне.

Работы проводятся на площади 71 гектар. В лесопарке уже построили парковку на 70 машино-мест, три входные группы и посты охраны, обустроили семь километров пешеходных дорожек, установили освещение и видеонаблюдение. Также в лесопарке будет детская игровая зона, площадки для выгула собак, футбольное поле с искусственным газоном и место для занятий воркаутом.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своемTelegram-канале о том, что в регионе стартовала активная фаза работ по благоустройству. Он отметил, что это вторая по популярности тема обращений от жителей Подмосковья. Также недавно 170 тысяч жителей региона прошли опрос по благоустройству.

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