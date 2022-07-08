facebook_pixel
    08 июля 2022, 14:02

    Благоустройство Ольгинского лесопарка началось в Балашихе

    Ирэна Вороник, Надежда Алистратова

    В Балашихе начали благоустраивать Ольгинский лесопарк. Он попал в список территорий, которые будут облагораживать по инициативе местных жителей. Они проголосовали за этот парк еще в 2021 году на портале «Добродел». Сейчас уже начались первые работы, скоро обновленный лесопарк откроется для всех посетителей.

    Благоустройство Ольгинского лесопарка началось в Балашихе

    Преобразуют 71 гектар леса. Там уберут мусор, проложат экологические дорожки, сделают новое освещение, установят лавочки и урны. Здесь же организуют детские и спортивные площадки, красивую входную группу, небольшой стадион для игр. Для комфортных прогулок парк сделают безопасным: установят камеры и пункт охраны. Все работы будут проводить с бережным отношением к природе — минимальная вырубка, дополнительная высадка.

    «Ольгинский лесопарк — это большой проект, который реализуется на территории нашего города в рамках программы губернатора „Парки в лесу“. Благоустройству мы уделяем пристальное внимание. Мы приступили к скверу на Звездной, начали работы в парке „Пехорка-лес“. Еще одним проектом, который мы реализуем в этом году, стал Ольгинский лесопарк. На юге Балашихи есть только Пестовский парк, и нужно добавлять благоустроенные места отдыха. Уже определен подрядчик, работы начались», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

    Проект благоустройства Ольгинского лесопарка много раз обсуждали с жителями микрорайона, при проектировании были учтены все замечания и требования. Самая главная задача при проведении работ — не нарушить экологическое равновесие на этом лесном участке, как можно меньше вмешиваться в лесную инфраструктуру. Все дорожки будут выполнять только из экологических материалов, освещения устроят достаточно мало, чтобы обитатели леса чувствовали себя комфортно.

    Реализация проекта по созданию благоустроенных зон отдыха «Парки в лесу» стартовала в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Балашихе в программу вошли две территории: Ольгинский лесопарк и «Пехорка-лес».