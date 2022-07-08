Благоустройство Ольгинского лесопарка началось в Балашихе

В Балашихе начали благоустраивать Ольгинский лесопарк. Он попал в список территорий, которые будут облагораживать по инициативе местных жителей. Они проголосовали за этот парк еще в 2021 году на портале «Добродел». Сейчас уже начались первые работы, скоро обновленный лесопарк откроется для всех посетителей.

Преобразуют 71 гектар леса. Там уберут мусор, проложат экологические дорожки, сделают новое освещение, установят лавочки и урны. Здесь же организуют детские и спортивные площадки, красивую входную группу, небольшой стадион для игр. Для комфортных прогулок парк сделают безопасным: установят камеры и пункт охраны. Все работы будут проводить с бережным отношением к природе — минимальная вырубка, дополнительная высадка.

«Ольгинский лесопарк — это большой проект, который реализуется на территории нашего города в рамках программы губернатора „Парки в лесу“. Благоустройству мы уделяем пристальное внимание. Мы приступили к скверу на Звездной, начали работы в парке „Пехорка-лес“. Еще одним проектом, который мы реализуем в этом году, стал Ольгинский лесопарк. На юге Балашихи есть только Пестовский парк, и нужно добавлять благоустроенные места отдыха. Уже определен подрядчик, работы начались», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Проект благоустройства Ольгинского лесопарка много раз обсуждали с жителями микрорайона, при проектировании были учтены все замечания и требования. Самая главная задача при проведении работ — не нарушить экологическое равновесие на этом лесном участке, как можно меньше вмешиваться в лесную инфраструктуру. Все дорожки будут выполнять только из экологических материалов, освещения устроят достаточно мало, чтобы обитатели леса чувствовали себя комфортно.

Реализация проекта по созданию благоустроенных зон отдыха «Парки в лесу» стартовала в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Балашихе в программу вошли две территории: Ольгинский лесопарк и «Пехорка-лес».