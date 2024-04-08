Подмосковье 08 апреля 2024, 11:27 Благоустройство новой школы началось в Парковом микрорайоне в Котельниках Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Рабочие начали благоустраивать территорию школы на две тысячи мест в микрорайоне Парковый в Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области в понедельник.

На стройке трудятся более 350 рабочих и 15 машин. Продолжаются фасадные, кровельные и отделочные работы. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории.

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Открыть большую школу планируется к 1 сентября 2024 года.

В четырехэтажном здании будет 80 основных и 33 специализированных кабинета, актовый зал на 630 мест, столовая, четыре спортзала, библиотека с читальным залом, лаборатории и мастерские. Это будет первая школа в новом жилом комплексе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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