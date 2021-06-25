Пешеходную зону в Павловском Посаде продолжают благоустраивать. Половина работ уже позади

Новую пешеходную зону продолжают обустраивать в Павловском Посаде. Здесь появится газон, 120 современных фонарей, лавочки, урны, детская площадка, а на брусчатке площадью более 7000 квадратных метров будут изображены фирменные узоры Павловопосадских платков.

Пешеходная зона так и называется — «Родина Павловопосадских платков». Протяженность маршрута составит чуть более 1 километра 600 метров и здесь действительно будет на что посмотреть.

Всего точек притяжения будет четыре. Первая — это велопрокат. Здесь можно будет взять в аренду или наоборот оставить на время прогулки железного коня.

Второе место, где стоит побывать юным гостям города — Центр детского творчества. Название говорит само за себя. На проспекте Каляева откроется ярмарка и площадки для мастер-классов. А в завершение маршрута, у Павловопосадской платочной мануфактуры, можно будет подкрепиться на фуд-кортах.

Идея такая, чтобы наши жители и приезжающие гости в Павловский Посад смогли от ж/д вокзала и автовокзала пройти по всему маршруту до Павловопосадской платочной мануфактуры — это старейшее предприятие в России, которое на сегодняшний день выпускает Павловопосадские платки, известные во всем мире

Источник фото: телеканал «360»

Еще на пешеходной зоне появится фонтан. Его обустроят на площади перед Домом культуры «Октябрь». Специалисты уже соорудили чашу фонтана и построили техническое помещение. В нем установят оборудование, которое будет поднимать вверх струи воды.

«Это пешеходный фонтан будет, то есть по нему можно будет ходить, он будет в разные моменты бить водой в разные стороны, то есть будет красиво. И люди в нем могут как освежаться, так и просто наблюдать за красотой фонтана», — рассказал главный инженер подрядной организации Михаил Тимохин.

Благоустройство ведется в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». На работы из областного бюджета выделено более 90 миллионов рублей. Открыть пешеходный маршрут планируют на 1,5 месяца раньше срока — в середине июля.