Благоустройство не ради галочки. Дворы в Химках станут такими, как хотят жители

Масштабная программа благоустройства в Подмосковье затронет и 59 дворов в Химках. Жители могут высказать свои пожелания, ведь они лучше всех знают, каким должен быть любимый двор.

Планы благоустройства уже обсудили с жильцами дома № 1 по улице Панфилова. С ними встретились заместитель главы городского округа Дмитрий Новиков и депутаты Юлия Ишкова и Владимир Суслов.

«Я постоянно выезжаю на встречи с жителями для того, чтобы наши жители знали, что будет сделано в каждом конкретном дворе, в какие сроки это будет сделано. Для того, чтобы жители участвовали не только в контроле выполнения работ подрядными организациями, но и в приемке выполненных работ», — сообщил замглавы Химок.

На встрече обсудили основные вопросы, которые волнуют жителей.

«Разговариваем по поводу комплексного благоустройства двора. По поводу того, что будут установлены новые детские площадки, будет наконец сделана разметка для парковки машин и будет установлено новое освещение», — рассказала депутат Ишкова.

Во дворе также заменят скамейки и установят новую спортивную площадку.

Для информирования жителей и обсуждения планов ремонта с учетом всех пожеланий создали в том числе домовые чаты, отметил депутат Суслов.

Месячник благоустройства уже сейчас начался на всей территории Химок. Обычно он стартует 1 апреля, но глава округа поручил не откладывать работы и начать приводить город в порядок после зимы на две недели раньше.

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