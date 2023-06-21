Подмосковье 21 июня 2023, 18:38 Благоустройство набережной вдоль реки Нерской завершат в Орехово-Зуеве осенью этого года Министерство благоустройства Московской области

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В Орехово-Зуеве приступили к благоустройству набережной вдоль реки Нерской. Работы планируют завершить уже осенью этого года. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Недавно начались работы по созданию первого в Куровском современного, экологичного, многофункционального общественного пространства на берегу реки Нерская. Проект благоустройства этой территории победил на шестом всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на территории устроят прогулочную зону с территориями для активного и тихого отдыха. Там также появятся детские площадки и лодочная станция.

Большое внимание уделят спортивной тематике: создадут площадки для воркаута, а также игр в волейбол, стритбол и бадминтон. Сейчас на набережной устраивают кабельные линии для наружного освещения, а также основания под спортивную площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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