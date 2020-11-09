Благоустройство набережной Павшинской Поймы завершат в 2021 году. Как меняется популярное место отдыха

Несколько лет в микрорайоне идет масштабное благоустройство. Оно охватило не только береговую зону, но и пешеходный мост с территорией вблизи Никольского храма. А вскоре преображение завершится — жители получат современную зону отдыха.

Воробьев проверил работы вместе с министром благоустройства Подмосковья Михаилом Хайкиным и главой городского округа Эльмирой Хаймурзиной.

Московская область — большая территория. Мы строим очень много жилья. Каждый наш город и микрорайон нуждается в комфортной среде и в благоустройстве. Такую программу реализуем уже на протяжении пяти лет. <…> Сегодня мы на набережной — сдаем ее. Общались с жителями. Конечно, очень позитивно воспринимаются все изменения Андрей Воробьев.

В береговой зоне Павшинской Поймы обустроили спуски к воде, положили плитку, сделали лестницы и лифты. Здесь появились пандусы, ливневая канализация, амфитеатр, цветники и деревья.

Кроме того, в июне открыли памятник Георгию Победоносцу. Он возвысился над набережной рядом с Никольским храмом, где на прилегающей территории уже сделали лестницы и установили современные световые конструкции. Вблизи создали причал для речных судов, а в парке — детскую площадку.

По словам Воробьева, большое обновление в этом году коснулось многих территорий, несмотря на пандемию.

«В этом году нам удалось сделать благоустройство уже порядка 90 парков, скверов и набережных. Слава богу, были на это ресурсы, деньги, проекты. Но, что самое главное, было мнение жителей. Они постоянно в контакте с нами: что и где сделать, поставить», — подчеркнул губернатор.

Вместе с тем на пешеходном мосту Павшинской поймы обновили покрытие — его заменили на противоскользящее. Каждый час он пропускает через себя порядка четырех тысяч человек, но в часы пик — до девяти тысяч. Сегодня это самый длинный пешеходный мост в Подмосковье.

Зимой он был похож на каток — можно было поскользнуться. Но по поручению губернатора мост передали на баланс Московской области. В результате покрытие заменили.

В 2021 году преображение набережной завершится. Благоустроят и пешеходную зону в поселке Новом — бывшем военном городке. Появятся новые детские игровые площадки, а во дворах заменят асфальт.