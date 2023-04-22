Подмосковье 22 апреля 2023, 12:30 Благоустройство набережной озера Сенеж в Подмосковье завершится к концу мая Минстрой РФ

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В Солнечногорске продолжается благоустройство набережной озера Сенеж. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил о ходе работ на объекте министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

«Многое уже сделано: проложены прогулочные и велодорожки, построены пирсы у воды, а также изюминка места — арт-объект "Маяк". При работах мы максимально сохраняем естественное озеленение территории и дополнительно озеленяем ее», — сообщил Хайкин.

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В итоге получится единый прогулочный маршрут протяженностью около 4,5 километра. Рабочие приводят в порядок 600 метров набережной.

Тропинки вымостят металлическими решетчатыми прессованными настилами, а также настилами из древесно-полимерного композита. В общественном пространстве появятся качели, пирс для рыбаков, пирс на малом озере, пергола с амфитеатром и тропа-лабиринт. Специалисты обустроят зону для отдыха со скамьями. На территории установят фонари и камеры видеонаблюдения.

«При новом этапе благоустройства береговой линии озера будет создана площадь со скамейками, амфитеатр, реализованы другие мероприятия. Это важная часть общей работы по строительству новых корпусов, поскольку благоустройство позволит вписать новые здания в общий вид набережной, создаст приятную атмосферу для обучения», — отметил Файзуллин.

Модернизация береговой линии озера Сенеж в Солнечногорске началась в 2018 году.

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