Подмосковье 09 февраля 2023, 16:01 Благоустройство набережной озера Сенеж в деревне Тимоново начнется весной

Читать 360tv в

Реализация первого этапа благоустройства береговой линии озера Сенеж в деревне Тимоново начнется весной. В этом году здесь сделают спуск к воде, пляж, зону с шезлонгами и не только.

«Работы проведем на территории 1,4 гектара. По поручению губернатора Андрея Воробьева выполним укрепление берега, создадим комфортные условия для передвижения пешеходов и отдыха жителей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

Благоустроят линию от пешеходного моста до пожарной станции. В этом году обновят центральную часть этой территории. Сделают спуск к озеру Сенеж с пандусами, зону с шезлонгами, смотровую площадку и пляж с кабинками и спасательной вышкой.

Реклама

Растущие деревья постараются максимально сохранить. Вырубят лишь поросль и сухостой, которые закрывают вид на Сенеж. Территорию благоустроят и дополнительно озеленят.