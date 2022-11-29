Подмосковье 29 ноября 2022, 10:22 Благоустройство набережной Оки в Кашире выполнили на 70%

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В Кашире на 70% выполнено благоустройство набережной Оки. В 2023 году набережная будет готова. Сейчас работы приостановили до весны.

Строителям пришлось столкнуться с большой заболоченностью будущей набережной — техника вязла в зыбком грунте.

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«Мы столкнулись на этом участке с определенными трудностями. Очень большая заболоченность вдоль реки Оки. Отсыпали 47 ручьев, положили водоотводные трубы для того, чтобы техника могла спокойно работать. На данный момент очень большой объем работ выполнен, мы идем в графике. Работы постепенно заканчиваются в этом году в связи с зимним периодом. К Новому году все запланированные на этот [период] работы будут закончены. [Они] возобновятся в полном объеме в апреле 2023 года», — рассказал руководитель проекта по благоустройству набережной Василий Радтке.

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Вскоре на обновленной набережной появятся кафе, смотровые площадки, прогулочные зоны, детские игровые зоны и комплексное озеленение. При оформлении будут использованы специальные зеркальные поверхности, позволяющие полнее наслаждаться панорамами реки.

После сдачи объекта в эксплуатацию набережная Оки будет доступна круглогодично. Современная рекреационная зона станет продолжением исторической части древнего города.

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