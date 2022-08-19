Благоустройство набережной Оки в Кашире выполнили на 20%

Все подготовительные и демонтажные работы в районе улиц Фабричной и Нижней Набережной выполнены. Строители приступили к расчистке территории и возведению фундаментов под будущие формы набережной.

Как сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, в Кашире началась активная фаза благоустройства набережной реки Ока. Сейчас выставляется опалубка подпорных стенок, завозится материал, проводится реконструкция лестницы и укрепление ручьев щебнем. Рабочие начали делать основания под пешеходные дорожки.

«Совсем скоро эта территория превратится современную рекреационную зону, которая будет доступна и интересна людям разного возраста круглый год. На сегодняшний день здесь выполнено 20% от общего объема запланированных работ. Завершить благоустройство планируем в октябре», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На набережной появятся открытый пляж, прогулочная зона и лодочная станция. Будут оборудованы места для отдыха, пирсы для купания и рыбаков, детские игровые площадки и воркаут. Все объекты будут объединены единым прогулочным маршрутом из деревянного настила.

Ранее в Кашире уже было реализовано несколько крупных проектов благоустройства, вернувших историческому центру былую привлекательность для жителей. Набережная станет логичным дополнением и ключевой площадкой в системе общественных пространств города.

Проект благоустройства набережной является победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы ведутся в рамках программы национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о благоустройстве парков и скверов, которое проводят в Подмосковье. В этом году в планах — преобразить 60 локаций.