03 августа 2023, 16:07
Благоустройство набережной началось в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске
Благоустройство набережной озера Сенеж продолжается в Солнечногорске. Специалисты начали строительство нового участка в микрорайоне Тимоново. Работы завершат к концу года.
Набережную озера Сенеж благоустраивают с 2018 года. Там уже создана зона отдыха общей протяженностью свыше пяти километров. До конца года обустроят еще два участка береговой линии.
Сейчас завершаются работы на 5-й очереди протяженностью 580 метров. Рабочие построили пирс для рыбалки, амфитеатр, пешеходный настил из древесно-полимерного композита с видовыми площадками и местами отдыха. Также установили перголу с качелями, освещение, видеонаблюдение и провели озеленение. Территорию украсила зеркальная стела.
Еще одну очередь набережной построят в Тимоново по просьбам жителей.
«Подрядчик уже вышел на объект, ведет подготовительные работы. Благоустройство будет проведено на территории 1,4 гектара», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Вскоре также достроят пешеходный маршрут протяженностью два километра, который свяжет поселки Ржавки и Менделеево. Напомним, за пять лет в Солнечногорске благоустроили 10 общественных пространств и городской парк.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Солнечногорск
Реклама
Реклама