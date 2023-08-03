Подмосковье 03 августа 2023, 16:07 Благоустройство набережной началось в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Благоустройство набережной озера Сенеж продолжается в Солнечногорске. Специалисты начали строительство нового участка в микрорайоне Тимоново. Работы завершат к концу года.

Набережную озера Сенеж благоустраивают с 2018 года. Там уже создана зона отдыха общей протяженностью свыше пяти километров. До конца года обустроят еще два участка береговой линии.

Сейчас завершаются работы на 5-й очереди протяженностью 580 метров. Рабочие построили пирс для рыбалки, амфитеатр, пешеходный настил из древесно-полимерного композита с видовыми площадками и местами отдыха. Также установили перголу с качелями, освещение, видеонаблюдение и провели озеленение. Территорию украсила зеркальная стела.

Еще одну очередь набережной построят в Тимоново по просьбам жителей.

«Подрядчик уже вышел на объект, ведет подготовительные работы. Благоустройство будет проведено на территории 1,4 гектара», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Вскоре также достроят пешеходный маршрут протяженностью два километра, который свяжет поселки Ржавки и Менделеево. Напомним, за пять лет в Солнечногорске благоустроили 10 общественных пространств и городской парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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