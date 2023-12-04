Подмосковье 04 декабря 2023, 15:30 Благоустройство микрорайонов Восточный и Луговая обсудили на встрече жителей с главой Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Игорь Демешко провел личный прием граждан. Среди актуальных вопросов — благоустройство микрорайонов Восточный и Луговая.

Один из жителей обсудил с главой округа возможность провести водопровод в частном секторе в микрорайоне Луговая. Игорь Демешко рассказал, что проект строительства уже готов. Планирование работ проведут после утверждения бюджета на 2024 год.

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«В этот раз несколько обращений жителей были связаны с микрорайоном Восточный. Так, по заявлению Людмилы Владиславовны проведем проверку работы ливневой канализации вблизи улицы Железнодорожной, 7А. С Юрием Ивановичем обсудили необходимость вырубки сплавины на озере Киово, а также состояние плотины», — рассказал Игорь Демешко.

Записаться на личный прием к главе, его заместителям и депутатам округа можно с 9:00 до 18:00 по будням по телефону общественной приемной: 8 (925) 114-90-34.

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