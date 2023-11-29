Подмосковье 29 ноября 2023, 14:42 Благоустройство микрорайона Чкаловский в Щелкове продолжится в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Благоустройство в микрорайоне Чкаловский в Щелкове началось этим летом. Работы по обустройству мест отдыха вблизи местных озер продолжат в 2024 году.

Подрядчики расчистили акваторию большого Чкаловского озера и укрепили береговую линию. Работы провели по губернаторской программе «100 прудов и озер».

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Вокруг водоема проложили пешеходные и велосипедные дорожки, а также установили 65 опор освещения, построили два амфитеатра и лестницу от дома № 2Б на Институтской улице.

Сейчас подрядная организация выполняет монтаж «Тропы первых». Это металлический настил протяженностью 450 метров над озером. Там также смонтируют 18 опор освещения.

«Благоустройство Чкаловских озер — долгожданный проект. В следующем году в центре микрорайона появится большая, комфортная и экологичная зона для отдыха жителей всех возрастов. Мы постарались учесть множество пожеланий наших жителей, чтобы место стало желанной точной притяжения на долгие годы», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Благоустройство продолжат в 2024 году. Там обустроят пандус для маломобильных граждан, зону для пикников, смотровую площадку, детские игровые элементы и площадку для выгула собак.

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