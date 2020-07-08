Благоустройство Менделеевской набережной в Дубне завершат ко Дню города

В Дубне продолжают благоустраивать Менделеевскую набережную. Почти все работы завершены, осталось устранить недочеты, которые выявили при проверках. Набережная будет готова ко Дню города.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Дубны Максим Данилов оценил ход работ по благоустройству парковой зоны Менделеевской набережной. Он поручил устранить все недочеты в кратчайшие сроки.

«Парк будет выглядеть благоустроенным, только если за ним ухаживать», — заявил глава Дубны.

Чтобы не было грязных озер после дождя, нужно подсушить низины. Для этого посадят ивы. Пешеходные дорожки тоже раньше заливало. Больше такого не будет — подрядчик поднял их и переложил брусчатку. Было семь таких локаций. Также заменили некачественный асфальт на променаде.

«Ряд замечаний высказал подрядчику. Он устраняет те замечания, которые были высказаны в дефектной ведомости. Одно из них — замена резинового покрытия на детской игровой площадке и наведение порядка на прилегающей территории», — уточнил Данилов.

Все огрехи подрядчик исправляет бесплатно. Были вопросы по деревянным конструкциям. Лекторий ошкурили и покрасили, а сцену на Молодежной поляне полностью переложили.

В парке будет коворкинг, его веранду уже обшили террасной доской.

Источник фото: телеканал «360»

Постарались и для спортсменов. Трибуны на волейбольной площадке переделали.

«Вопрос с трибунами решен. Поставщик пошел навстречу, переделал трибуны полностью. Их привезли, смонтировали. Волейбольная ассоциация выражает благодарность. Все довольны», — сказал Риат Хамзин, представитель компании-подрядчика.

Самая масштабная задача сейчас — рулонный газон. Уже уложили почти шесть тысяч квадратных метров. Теперь делают все, чтобы прижился. Поливать его надо по вечерам.

Подрядчик уверяет, что до Дня города будут завершены все работы в рамках проекта по благоустройству Менделеевской набережной.

«Но мы примем в эксплуатацию новые объекты только тогда, когда все недоделки будут устранены», — заявил глава Дубны.