Благоустройство Лобни обошлось почти в 400 млн рублей в 2019 году

380,3 миллиона рублей было потрачено на благоустройство Лобни за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

На реализацию программы «Светлый город» было потрачено 114,9 млн рублей, на благоустройство сквера по улице 40 лет Октября — 47,7 миллиона. В 2019 году было обновлено 18 дворовых территорий по программе комплексного благоустройства. Во дворах появились современные детские площадки, модернизировано освещение, появились новые спортивные зоны, тротуары и ограждения.

Также были построены две межквартальные площадки по губернаторской программе. Масштабные работы прошли и в сквере на улице 40 лет Октября. В нем появились детская и спортивная площадки, площадка для выгула собак, сделаны пешеходные дорожки, поднята и благоустроена пешеходная зона вокруг пруда.

В рамках строительства МЦД в Лобне был реконструирован мост над железнодорожными путями и платформы, на площади у станции Лобня было организовано новое, современное освещение. На дублере улицы Ленина для автомобилистов появилась парковка на 200 машин площадью 3030 квадратных метров.

Лобня занимает 21-е место среди всех 1112 городов России по оценке качества городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. А среди средних городов России, с численностью населения от 50 до 100 тысяч жителей, Лобня заняла второе место.