Подмосковье 14 февраля 2024, 12:31 Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год Министерство благоустройства Московской области

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Благоустройство «Летнего парка» в Малаховке городского округа Люберцы запланировали на 2024 год. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Она будет разделена на две зоны: северную и южную», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, входную зону оформят цветниками из многолетников, детские площадки разделят на зоны для разных возрастных групп. Преображение лесной зоны включает в себя устройство новых дорожек и площадок для тихого отдыха. Также в парке обустроят спортивные площадки и территории для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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