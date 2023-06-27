27 июня 2023, 18:10
Благоустройство лесопарка во Фрязине завершится к концу года
Во Фрязине продолжается обустройство лесопарка. В министерстве благоустройства Московской области отметили, что локацию для проведения работ выбрали сами жители округа. Ожидается, что территория преобразится уже к концу года.
«Горожане активно принимали участие в обсуждении концепции благоустройства. Согласно их пожеланиям, на новой рекреационной территории будут созданы зоны для прогулок, для тихого и активного отдыха, для массовых мероприятий», — прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Реклама
В лесопарке обустроят пешеходные маршруты и велодорожки. Там также появятся игровые площадки, шахматные столы, сцена с амфитеатром и скамейки. Территорию вокруг водоема также обустроят.
На данный момент подготовительные работы выполнили более, чем на половину. Рабочие приступили к устройству покрытия, фундамента под размещение малых архитектурных форм, покраске настилов, а также монтажным работам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что работы по благоустройству реки Осетр в Зарайске завершат осенью.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Фрязино
Реклама
Реклама