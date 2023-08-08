Подмосковье 08 августа 2023, 17:50 Благоустройство лесопарка в Видном завершится осенью Министерство благоустройства Московской области

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В Видном в Ленинском округе продолжается благоустройство лесопарка. Работы завершат осенью этого года, сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Благодаря программе „Парки в лесу“ мы создаем на лесных территориях комфортные места для прогулок и занятий спортом в любое время года не зависимо от погоды. Вмешательство в природную среду при этом минимально: пешеходные и велодорожки мы создаем на месте протоптанных тропинок, устанавливаем скамьи и урны», — рассказал министр Михаил Хайкин.

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В лесопарке организуют прогулочные дорожки с освещением и видеонаблюдением. Со стороны проспекта Ленинского Комсомола установят павильон проката, туалеты и входную группу. Там же организуют автомобильную экопарковку.

Со стороны Ольховой улицы обустроят детские площадки для отдыха, место для прогулок с домашними питомцами, площадку для воркаут с тренажерами, кафе, павильон администрации, комнату матери и ребенка.

Воле оврага обустроят настил с видовыми площадками, беседками и скамьями. По всему лесопарку установят скамьи, урны, навигационные и информационные стенды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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