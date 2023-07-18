Подмосковье 18 июля 2023, 10:44 Благоустройство лесопарка в Павловской Слободе завершится в этом году Фото: Министерство благоустройства Московской области

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В Истре продолжается благоустройства лесопарка в селе Павловская Слобода. На данный момент работы завершены на 20%. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В рамках программы „Парки в лесу“, которую инициировал Андрей Воробьев, на лесопарковых территориях мы создаем все условия для комфортного пребывания в лесу в любое время года: удобные дорожки для прогулок и катания на велосипеде, детские и спортивные площадки, освещение и видеонаблюдения для безопасных прогулок», — заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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На данном этапе в лесопарке Павловской Слободы рабочие приступили к обустройству дорожно-тропиночной сети, покосу травы и уборке территории. Кроме того, идут монтажные работы.

По словам Хайкина, с 2021 года в Московской области привели в порядок 16 лесопарков, в этом году преобразятся еще шесть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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