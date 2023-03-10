10 марта 2023, 12:08
Благоустройство лесопарка в Лобне завершится летом 2023 года
Благоустройство лесопарка в микрорайоне Москвич в Лобне завершится в этом году. Окончание работ намечено на весенне-летний сезон.
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Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу» неприспособленную для прогулок территорию сделают доступной и комфортной. Сейчас лесопарк открыт для посещения, но его обустройство продолжается. Ход работ оценили министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Вскоре на 22 гектарах лесопарковой зоны создадут всю необходимую инфраструктуру: пешеходные и вело-лыжные маршруты, детские и спортивные площадки, кафе и пункты проката. Летом здесь установят качели, теннисные столы, брусья, турники и тренажерные комплексы. На пересечении дорожек появятся стенды с информацией о расположении всех объектов зоны отдыха.
Планируется, что Лобненский лесопарк станет местом встреч и общения для всех любителей физкультуры, спорта и приверженцев здорового образа жизни.
Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области «Формирование комфортной городской среды» и финансируется за счет средств регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость контракта — более 400 миллионов рублей.
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Благоустройство
Лобня
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