Благоустройство лесопарка «Опалиха» обсудят в Красногорске 15 февраля

В Красногорске 15 февраля состоится общественное обсуждение по вопросу будущего лесопарка «Опалиха». В нем могут принять участие бизнесмены, общественники, местные жители и активисты. По итогам встречи будет разработана концепция благоустройства парка.

«Основополагающий момент в программе „Формирование комфортной городской среды“ — это личная вовлеченность жителей в процесс благоустройства на всех этапах. Взаимодействие с гражданами в целом одно из важнейших направлений, потому что именно они являются главными заказчиками и конечными потребителями результатов нашей работы», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Лесопарк «Опалиха» вошел в программу губернатора Подмосковья «Парки в лесу» на 2022–2023 годы. В ее рамках в регионе планируют сделать более комфортными и безопасными 19 лесных территорий в ближайшие два года.