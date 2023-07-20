Подмосковье 20 июля 2023, 11:42 Благоустройство лесопарка Гальчино началось в Домодедове Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Благоустройство в лесопарке Гальчино началось в Домодедово. Там появятся пешеходные дорожки, велолыжный маршрут и зоны отдыха.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, при проведении работ будут учтены пожелания жителей.

Реклама

«Небольшое количество населения и преимущественно малоэтажная застройка вокруг позволяют создать камерный парк с очень красивой природой и уютной атмосферой. Здесь необходимо минимальное вмешательство человека, чтобы сохранить красоту места. Мы проводили встречи с жителями по соучастному проектированию. Все их пожелания были учтены в концепции», — сказал министр.

Благоустройство затронет территорию 30 гектаров. Там появятся пешеходные дорожки, фонари освещения на деревянных опорах, места для занятий спортом и велолыжный маршрут. Для гостей обустроят парковку, смотровые площадки и зоны отдыха с шезлонгами. Также там появится детская площадка, спортивный маршрут с полосой препятствий и многое другое.

В лесопарке находится два природных объекта. Это старый карьер и родник с ручьем. Там оборудуют удобные спуски, лестницы, мостики и дорожки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».