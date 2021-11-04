Благоустройство кладбищ прервали на зиму в Подмосковье

Работы по благоустройству кладбищ в Московской области прервали на зиму. Они закончились 1 ноября и возобновятся 31 марта, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В летний сезон на кладбищах проводилась установка и замена надгробий и ограждений. Работы временно прекратили по требованиям регионального стандарта.

В холодное время года земля промерзает, поэтому качественная и надежная установка невозможна, происходят нарушения в процессе их монтажа или демонтажа.

Кладбища Московской области открыты для ежедневного посещения и работают с октября по апрель в одном режиме — с 10:00 до 17:00.

Ранее Министерство ЖКХ Подмосковья запустило Теlеgrаm-канал о программе капитального ремонта. С помощью него жители смогут легко найти ответы на все интересующие вопросы по любым видам работ и проконсультироваться со специалистами.

В Теlеgrаm-канале удобная навигация. Сформированы постоянные рубрики, благодаря которым людям будет проще ориентироваться в разных вопросах капремонта.