Благоустройство Юбилейного проспекта началось в Реутове

Юбилейный проспект в Реутове благоустроят к осени. Здесь уже начались работы. На пешеходной части улицы появится плиточное мощение, расширят тротуары.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на широких участках проспекта появятся зоны отдыха.

Завершить благоустройство общественного пространства планируем осенью Михаил Хайкин.

По его словам, это продолжение реконструированной в 2020 году Южной улицы. Здесь установят современное освещение, сделают декоративную подсветку.

Проспект дополнительно озеленят, высадив деревья и кустарники.

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.