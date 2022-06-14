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    14 июня 2022, 18:03

    Благоустройство Юбилейного проспекта началось в Реутове

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Юбилейный проспект в Реутове благоустроят к осени. Здесь уже начались работы. На пешеходной части улицы появится плиточное мощение, расширят тротуары.

    Благоустройство Юбилейного проспекта началось в Реутове | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на широких участках проспекта появятся зоны отдыха.

    Завершить благоустройство общественного пространства планируем осенью

    Михаил Хайкин.

    По его словам, это продолжение реконструированной в 2020 году Южной улицы. Здесь установят современное освещение, сделают декоративную подсветку.

    Проспект дополнительно озеленят, высадив деревья и кустарники.

    Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.