Подмосковье 02 июля 2023, 13:44 Благоустройство и строительство школ. Глава Котельников Жигалкин выступил с отчетом перед жителями

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Глава Котельников Сергей Жигалкин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами, предпринимателями и горожанами. Он рассказал о реализованных объектах.

Жигалкин сообщил, что в прошлом году в микрорайоне Южный построили школу. Это первое учреждение, которое построили в округе за 40 лет. Также обустроили пешеходный переход, который соединяет два микрорайона и позволяет жителям быстро добираться до важных социальных объектов.

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Также в микрорайоне Парковый построили новый детский сад «Маргаритка». Он заработал для 14 групп из 350 детей. В нем организовали музыкальный и спортивный залы, пищеблок с полным циклом приготовления, кабинеты для проведения занятий.

Жигалкин напомнил, что в микрорайоне Силикат отремонтировали дошкольное учреждение «Маргаритка». Теперь там есть все необходимое для комфортного и безопасного пребывания.

«В своем обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев дал всем посыл — мы вместе. И сегодня в таком сильном отчете нашего главы городского округа Сергей Жигалкина мы увидели главные посылы», — сообщила зампред Совета депутатов округа Рания Ибрагимова.

Глава округа упомянул меры поддержки семьям бойцов на передовой.

«Создали центр поддержки спецоперации и их семьям на базе дома культуры „Белая дача“. Организовали горячую линию. Под патронатом у нас находятся 97 семей. Регулярно встречаемся и обсуждаем вопросы, с которыми сталкиваются сейчас многие семьи, чьи близкие защищают Родину», — сообщил Жигалкин.

Модернизация системы здравоохранения — один из наших приоритетов, подчеркнул глава. Также в Котельниках продолжится развитие программы «Безопасный регион».

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