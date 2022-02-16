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    16 февраля 2022, 12:34

    Ремонт школы с вековой историей и благоустройство. Талдом готовится к переменам

    Глава Талдома рассказал о планах по благоустройству округа и ремонту школы

    Анастасия Аброськина

    Исторический центр Талдома масштабно благоустроят. В этом году городу исполняется 345 лет. Там обновят облик площади Карла Маркса, реконструируют колокольню. Об этом глава округа Юрий Крупенин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

    Ремонт школы с вековой историей и благоустройство. Талдом готовится к переменам | Изображение 1

    Губернатор отметил, что по Талдому на этот год большой план преобразований. Важное место занимают благоустройство и капитальный ремонт школы № 1.

    «Пригласил вас на встречу. Два года вы возглавляете Талдом — большой и известный в Подмосковье округ. Территория отдаленная — всегда есть специфичные моменты», — начал встречу Воробьев.

    Он добавил, что экономика и привлечение инвестиций тоже имеют особое значение.

    «Хотел бы сегодня послушать, как обстоят дела с экономикой. Я знаю, что в прошлом году вы неплохо ввели сельхозземли. Какие инвесторы, как работаете с теми, кто хочет открыть свое дело? И то, что беспокоит людей, расскажите, пожалуйста», — спросил губернатор.

    Сельское хозяйство

    Глава округа Юрий Крупенин отметил, что Талдом занимает 13-е место в Подмосковье по охвату территории — это почти 143 тысячи гектаров. Там 178 населенных пунктов.

    В основном это сельская местность. В Талдоме сейчас выращивают 15% семенного картофеля России

    Юрий Крупенин.

    В городском округе работают два больших производителя. Это «Бунятино» и «Валмикс». Они построили картофелехранилища общей площадью 12 тысяч квадратных метров.

    Ремонт школы с вековой историей и благоустройство. Талдом готовится к переменам | Изображение 2

    «Это уже позволило нам не только вырастить в 2,2 раза больше урожая. Мы с ними взаимодействуем, подбираем им площади для ввода в сельхозоборот», — объяснил глава округа.

    Он подчеркнул, что в прошлом году упор сделали на развитии сельского хозяйства.

    Благоустройство

    «Что с благоустройством, расскажите, пожалуйста? Например, площадь Карла Маркса у нас стоит в плане. Все готово для ее реконструкции?» — спросил Воробьев.

    По словам Крупенина, в 2022-м ее комплексно благоустроят. Уже есть положительное экспертное заключение.

    Мы сделаем все комплексно, чтобы здесь был действительно исторический центр Талдома

    Юрий Крупенин.

    Он напомнил, что там находится собор Михаила Архангела — в этом году ему исполняется 202 года.

    «Вместе с площадью, а частично уже начали реконструкцию, в этом году заканчиваем совместно с нашими предприятиями реконструкцию колокольни», — заключил глава округа.

    Образование

    Глава Подмосковья спросил и о статусе капитального ремонта школы в Талдоме.

    «Я хочу сказать большое спасибо за то, что нашу знаменитую первую школу включили в президентский проект ремонта», — поблагодарил Крупенин.

    По его словам, сейчас там 500 учеников. Уже намного больше ребят участвуют в олимпиадах.

    Этой школе более 100 лет. Это та школа, откуда в 1941-м ребята сразу после выпускных уходили на войну

    Юрий Крупенин.

    Уже скоро эту школу ждут большие перемены. Ее капитально отремонтируют, сделав современной и комфортной.

    «Спасибо большое учителям передайте», — отметил Андрей Воробьев.

    Медицина

    Отдельно губернатор попросил главу округа уделять особое внимание врачам, поддерживать их.

    «Сейчас большая, серьезная нагрузка на медицину. Особенно штамм последний — „омикрон“, у него специфика в том, что он бьет именно по амбулаторному звену», — сказал он.

    Губернатор региона объяснил, что при «омикроне» болеешь легче, но симптомы все равно заставляют беспокоиться — обращаться к терапевту или педиатру.

    Я прошу вас, уделяйте внимание врачам. У нас есть ряд программ, которые обеспечат и поддержку, и заботу. Врачам прошу передать самые теплые пожелания

    Андрей Воробьев.

    Юрий Крупенин доложил, что нагрузка на медиков в Талдоме действительно выросла в два-три раза.

    «Что касается врачей — мы оказываем им поддержку. То есть фрукты, соки даем, приобрели обогреватели и прочее. Даем своих людей на дежурство в поликлиниках, для замера температуры», — отметил он.

    И добавил, что в Талдоме регулярно проводят антиковидные комиссии, куда приглашают врачей, чтобы обсудить ситуацию по коронавирусу.