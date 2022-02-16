Ремонт школы с вековой историей и благоустройство. Талдом готовится к переменам

Исторический центр Талдома масштабно благоустроят. В этом году городу исполняется 345 лет. Там обновят облик площади Карла Маркса, реконструируют колокольню. Об этом глава округа Юрий Крупенин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Губернатор отметил, что по Талдому на этот год большой план преобразований. Важное место занимают благоустройство и капитальный ремонт школы № 1.

«Пригласил вас на встречу. Два года вы возглавляете Талдом — большой и известный в Подмосковье округ. Территория отдаленная — всегда есть специфичные моменты», — начал встречу Воробьев.

Он добавил, что экономика и привлечение инвестиций тоже имеют особое значение.

«Хотел бы сегодня послушать, как обстоят дела с экономикой. Я знаю, что в прошлом году вы неплохо ввели сельхозземли. Какие инвесторы, как работаете с теми, кто хочет открыть свое дело? И то, что беспокоит людей, расскажите, пожалуйста», — спросил губернатор.

Сельское хозяйство

Глава округа Юрий Крупенин отметил, что Талдом занимает 13-е место в Подмосковье по охвату территории — это почти 143 тысячи гектаров. Там 178 населенных пунктов.

В основном это сельская местность. В Талдоме сейчас выращивают 15% семенного картофеля России Юрий Крупенин.

В городском округе работают два больших производителя. Это «Бунятино» и «Валмикс». Они построили картофелехранилища общей площадью 12 тысяч квадратных метров.

«Это уже позволило нам не только вырастить в 2,2 раза больше урожая. Мы с ними взаимодействуем, подбираем им площади для ввода в сельхозоборот», — объяснил глава округа.

Он подчеркнул, что в прошлом году упор сделали на развитии сельского хозяйства.

Благоустройство

«Что с благоустройством, расскажите, пожалуйста? Например, площадь Карла Маркса у нас стоит в плане. Все готово для ее реконструкции?» — спросил Воробьев.

По словам Крупенина, в 2022-м ее комплексно благоустроят. Уже есть положительное экспертное заключение.

Мы сделаем все комплексно, чтобы здесь был действительно исторический центр Талдома Юрий Крупенин.

Он напомнил, что там находится собор Михаила Архангела — в этом году ему исполняется 202 года.

«Вместе с площадью, а частично уже начали реконструкцию, в этом году заканчиваем совместно с нашими предприятиями реконструкцию колокольни», — заключил глава округа.

Образование

Глава Подмосковья спросил и о статусе капитального ремонта школы в Талдоме.

«Я хочу сказать большое спасибо за то, что нашу знаменитую первую школу включили в президентский проект ремонта», — поблагодарил Крупенин.

По его словам, сейчас там 500 учеников. Уже намного больше ребят участвуют в олимпиадах.

Этой школе более 100 лет. Это та школа, откуда в 1941-м ребята сразу после выпускных уходили на войну Юрий Крупенин.

Уже скоро эту школу ждут большие перемены. Ее капитально отремонтируют, сделав современной и комфортной.

«Спасибо большое учителям передайте», — отметил Андрей Воробьев.

Медицина

Отдельно губернатор попросил главу округа уделять особое внимание врачам, поддерживать их.

«Сейчас большая, серьезная нагрузка на медицину. Особенно штамм последний — „омикрон“, у него специфика в том, что он бьет именно по амбулаторному звену», — сказал он.

Губернатор региона объяснил, что при «омикроне» болеешь легче, но симптомы все равно заставляют беспокоиться — обращаться к терапевту или педиатру.

Я прошу вас, уделяйте внимание врачам. У нас есть ряд программ, которые обеспечат и поддержку, и заботу. Врачам прошу передать самые теплые пожелания Андрей Воробьев.

Юрий Крупенин доложил, что нагрузка на медиков в Талдоме действительно выросла в два-три раза.

«Что касается врачей — мы оказываем им поддержку. То есть фрукты, соки даем, приобрели обогреватели и прочее. Даем своих людей на дежурство в поликлиниках, для замера температуры», — отметил он.

И добавил, что в Талдоме регулярно проводят антиковидные комиссии, куда приглашают врачей, чтобы обсудить ситуацию по коронавирусу.