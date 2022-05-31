Благоустройство Химкинского лесопарка начнут в августе

На общегородском совещании в Химках представили концепцию благоустройства лесопарка в рамках губернаторской программы «Парки в лесу».

В апреле в городском округе прошли публичные слушания, на которых жители предлагали свои идеи благоустройства лесопарковой территории площадью 132 гектара. Во время работы выездной администрации глава городского округа лично обсуждал работы в парке с жителями.

Согласно плану благоустройства, в парке появятся 13 входных групп. Здесь организуют две парковки на 140 машин, спортивные и детские площадки, пикниковые зоны, площадки для отдыха у воды, а также экопавильон и лыжероллерную трассу. Кроме того, в парке появится источник питьевой воды.

«Мы приведем в порядок ту территорию, к которой раньше не было доступа, сделаем ее комфортной для прогулок. И на это нужно два года. Химчане представили нам сотни своих идей и пожеланий по благоустройству. Главный подход в благоустройстве Химкинского лесопарка — экология и сохранение леса. Мы сохраним все живые деревья, очень бережно будем проводить работы», — рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Первый этап благоустройства, который начнется в августе, включает в себя очистку территории лесопарка, водоохранных зон и источника, вывоз мусора и валежника, демонтаж строений. Об этом сообщила руководитель «Объединенной дирекции парков» Венера Корнева

«План благоустройства учитывает ландшафт парка и не будет нарушать экосистему лесопарка», –подчеркнула Корнева.

Во время второго этапа благоустройства, который начнется в апреле 2023 года, рабочие установят более 750 опор освещения, почти 200 стульев, скамеек, шезлонгов, более сотни информационных и навигационных объектов.

В парке появится трехкилометровый веломаршрут, а также кольцевая экотропа длиной более трех километров, а также транзитные маршруты, созданные на месте народных троп.

Марафонский маршрут, разработанный проектом «Зеленый каркас», также появится в Химкинском лесопарке.