Подмосковье 18 июля 2023, 17:11 Благоустройство городского центра помогло развитию малого бизнеса в Серпухове Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

После обновления центральной части Серпухова в городе заметно активизировался малый и средний бизнес. О том, как облик общественных пространств повлиял на предпринимательскую инициативу, рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«При планировании работ по благоустройству мы, кроме всего прочего, просчитываем экономический эффект, который можем получить в итоге. Поэтому для обустройства выбираем места с потенциалом и с помощью наведения там порядка помогаем местному бизнесу в развитии», — говорит министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Реклама

Обновленные территории с широкими тротуарами, новой уличной мебелью, цветниками и детскими площадками привлекают большое количество жителей. Это дает стимул к открытию магазинов, отелей и кафе. Один из ярких примеров — Серпухов, где после благоустройства площади Ленина и прилегающих улиц открылось сразу несколько летних веранд и новых точек общепита.

Центр Серпухова значительно преобразили, улучшили пешеходные зоны, избавились от хаотичной парковки и упорядочили автомобильные проезды, украсили зеленью и цветами. Участок улицы Революции полностью отдали под пешеходную зону. Все это оживило рынок общественного питания в городе — сразу после реализации проекта кафе «Прожарка», «Матрена» и «Овсянка» открыли летние веранды. Появились и совершенно новые заведения — это гастро-паб «1822», магазин «Твой цветочный», кафе Loft, кофейня Coffee Dream, барбер-шоп, ателье, пиццерия. Обновленный район стал точкой притяжения местных жителей и туристов.

В Зарайске, где сейчас тоже проводится масштабное благоустройство центра, тоже появились инвесторы, готовые вкладывать деньги в мини-отели. В будущем здесь так же ожидается открытие новых кафе и магазинов.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».