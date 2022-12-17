17 декабря 2022, 21:55
Благоустройство города и меры социальной поддержки обсудили жители Красногорска с главой округа
6 жителей Красногорска встретились с главой округа, чтобы обсудить благоустройство города, меры социальной поддержки многодетных семей и обустройство парковок.
«Это все наши жизненные вопросы, для нас очень важно держать руку на пульсе и на них своевременно реагировать. Есть вопросы по парковкам, есть история по фасаду, где обрушение. Здесь я отдельно возьму на контроль», — отметил Дмитрий Волков.
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Также жители микрорайона Павшинская пойма подняли вопрос размещения торговых палаток на территории округа. По мнению инициативной группы объекты не пользуются особым спросом и портят облик улицы. Горожане также отметили, что все необходимые магазины уже есть в домах.
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Красногорск
Благоустройство
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