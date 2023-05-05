Подмосковье 05 мая 2023, 17:42 Благоустройство Фрязинского лесопарка завершится осенью министерство благоустройства

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Во Фрязине продолжается благоустройство лесопарка. К работам приступили в ноябре 2022 года, а завершить их планируют уже к осени. Обновление территории ведется по программе «Парки в лесу». Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Благоустройство Фрязинского лесопарка — выбор самих жителей. Эта территория набрала наибольшее количество голосов в ходе голосования на „Доброделе“, — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на территории обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, разместят туалетный модуль и парковку. Для детей обустроят игровую площадку, а для любителей активного отдыха — воркаут-зону. Кроме того, в лесопарке установят шахматные и теннисные столы, а также площадку со сценой.

Сейчас на территории ведутся подготовительные работы к устройству пешеходных дорожек, металлического каркаса под настилы и прокладки сетей водоотведения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благоустройство Ольгинского лесопарка в Балашихе завершат к июню. Там уже открыли велопрокат, парковку, площадку для выгула питомцев, появились новое футбольное поле и тренажеры.

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