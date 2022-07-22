Благоустройство фонтанной площади завершат в Ногинске этой осенью

Благоустройство фонтанной площади и примыкающих улиц Горького, Соборной и пешеходной части улицы 3-го Интернационала завершат в Ногинске осенью. Об этом сообщила пресс-служба Минблагоустройства Подмосковья.

«В Ногинске продолжаем реконструкцию фонтанной площади. На сегодняшний день здесь выполнено порядка половины от общего объема запланированных работ. Насладиться новым обликом центра города жители смогут в сентябре», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

После благоустройства на площади будет новое плиточное покрытие, появится фонтанный комплекс, который представляет собой двухъярусную конструкцию — с верхнего яруса по стене вода стекает вниз по вертикали в чашу.

Возле воды будут расположены бетонные скамейки с деревянными сиденьями. Также здесь расположатся павильоны для проведения мастер-классов, обустроят мультимедийный интерактивный музей, будут обустроены зеленые зоны. Также на площади установят новую систему уличного освещения, добавил министр.

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