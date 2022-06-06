Благоустройство фонтанного комплекса в Ногинске завершат к сентябрю

На фонтанной площади в Ногинске продолжили работы по благоустройству. Изменения для жителей Богородского городского округа видны невооруженным глазом.

Сейчас на внешней площадке прокладывают электрические сети, сообщил заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

«Слаботочка уже практически заканчивает прокладку своих кабельных сооружений, электрики сейчас идут в полный рост. Рассчитываем, что на следующей неделе опоры пойдут уже. Здесь ставится 10 опор и две возле колледжа», — отметил он.

Как только специалисты заложат все коммуникации начнется подготовка к благоустройству. Шуть подчеркнул, что в целом всю грубую работу уже сделали. Скоро на площади появится плитка, а также построят лестницы.

«Объявлен конкурс на малые архитектурные формы и, соответственно, другие сооружения, а строительно-монтажные работы начнутся как раз с приходом этих вещей. Где-то приблизительно вторая декада июня», — пояснил он.

Шуть уточнил, что выбранный подрядчик займется архитектурными сооружениями и ландшафтным дизайном. Работы идут по графику и завершаться в первых числах сентября.