Благоустройство дворов скоро закончат в трех округах Подмосковья

Комплексное благоустройство дворов вскоре завершат в трех округах Подмосковья. Из-за пандемии к работам приступили позднее, чем обычно. Первое полноценное преображение жители увидят в Орехово-Зуеве, Реутове и Серпухове.

Там обновление облика дворов вышло на завершающий этап. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Детские площадки, озеленение, информационные стенды, урны и лавочки, парковки, освещение — это элементы, которым уделяют первостепенное внимание.

За последние четыре года комплексно благоустроили 7509 дворов Подмосковья. Это 58,1% от их общего количества.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что планы на ближайшие два года грандиозные. Уже подготовили масштабную программу по формированию комфортной среды.

Благоустройство двора — одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью создается благоприятная среда для жителей Михаил Хайкин.

Первые адреса, по которым завершаются работы во дворах:

• Орехово-Зуевский округ, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом № 8;

• Орехово-Зуевский округ, город Ликино-Дулево, улица 1 Мая, дома № 6, 8, 32, 34, 36;

• городской округ Серпухов, деревня Старые Кузьменки, дома № 1а, 2а;

• городской округ Серпухов, деревня Арнеево, дома № 1а, 2а;

• городской округ Серпухов, поселок Большевик, улица Ленина, дома № 12-14;

• городской округ Реутов, город Реутов, Юбилейный проспект, дом № 40.

В Подмосковье сейчас ведут активное благоустройство. Основная задача — подготовить в каждом округе парки, места для отдыха и набережные. По поручению губернатора Андрея Воробьева места притяжения жителей должны быть во всех городах и округах.