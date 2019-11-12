Благоустройство дворов завершат до конца месяца в Подмосковье. Как меняется регион

Не секрет, что в Московской области проводится масштабное благоустройство дворов. Площадки делают не только комфортными и красивыми, но и безопасными. Результат, кстати, налицо: в этом году дворы региона стали лидерами всероссийских рейтингов. Подробнее об итогах расскажет «360».

С 2015 года в Подмосковье стоит задача: приводить к единому стандарту не менее 10% дворов каждый год. И регион с этим успешно справляется. За четыре года благоустроили 6,2 тысячи дворов — это почти половина от общего количества.

«Большая серьезная тема, мы занимаемся ей несколько лет. Мы приняли решение о благоустройстве 10% дворов ежегодно и планово двигаемся по этой теме. Очень приятно, что в различных премиях мы начали побеждать. В частности, во всероссийском [конкурсе] заняли первые места. Поэтому работу нужно продолжать», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В этом году благоустройство дворов выполнили на 96%, соответственно, осталось совсем немного. Работы на оставшихся участках завершат до первых снегопадов — ориентировочно 30 ноября.

Во время благоустройства устанавливают и ремонтируют детские игровые площадки, мусорные контейнеры, наружное освещение, информационные стенды, урны, лавочки. Для комфорта жителей организуют парковки. Также проводят озеленение дворов.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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К слову о детских площадках. В регионе устанавливают современные игровые комплексы. Все конструкции отвечают ряду требований. Так, на площадках стелют мягкое прорезиненное покрытие. Оно помогает уберечь детей от разбитых коленок и локтей. Еще можно не переживать в темное время суток: участки оснащены видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион», и имеют дополнительное освещение.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Кстати, важным моментом в благоустройстве дворов является то, что жители сами их выбирают, следят за ходом работ, принимают участие в приемке. Например, на 2020 год половину плана сформировали с помощью голосования на «Доброделе» — сервисе, где можно взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать задачи без заполнения бумаг. Следующий этап — аукционы по работам на будущий год.

Лучшие среди лучших

В этом году три двора Подмосковья стали победителями всероссийского голосования за самый красивый двор на Первом канале. Находятся они в Подольске и Красногорске. И региону действительно есть чем гордиться: на участках реконструировали детскую и спортивную площадки, организовали праковочное пространство, соорудили аллеи и топиарные фигуры.

Источник фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Также область второй год подряд лидирует в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Отдельно проявляют себя и города Подмосковья. Так, Верея, Пересвет, Серпухов, Кашира, Звездный Городок победили во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.