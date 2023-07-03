Подмосковье 03 июля 2023, 14:37 Благоустройство дворов в микрорайоне Миронцево началось в Солнечногорске

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Благоустройство стартовало в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске. Там облагородят 16 тысяч квадратных метров дворов и установят детскую игровую площадку.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с депутатами оценил начавшееся комплексное благоустройство в бывшем военном городке. Там заменят бордюры, отремонтируют тротуары, проезды и дороги, обустроят парковки.

Строители уже начали укладывать основание для детской площадки около дома № 12 на Центральной улице. Она появится по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Отмечу, что подрядчик справляется полностью с поставленными задачами и претензий к нему не возникло. <…> Дополнительно проработаем вопросы безопасности вблизи игровой зоны. Об этом нас просили и сами жители», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Этим летом в Солнечногорске комплексно благоустроят 10 дворов и установят две губернаторские площадки.

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