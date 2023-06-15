Подмосковье 15 июня 2023, 15:32 Благоустройство дворов после устранения аварий на теплосетях проверили в Солнечногорске

Читать 360tv в

Инспекторы ГУСТ проверили благоустройство дворов после устранения зимних аварий на теплосетях в Солнечногорске. Все выявленные замечания будут устранены в ближайшее время.

Комиссия работала в поселке Санатория Министерства обороны. Начальник территориального отдела № 5 ГУСТ Московской области Артем Лабутин вместе с заместителем главы администрации Солнечногорска Романом Назаровым, руководителем местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олесей Тыщенко и представителями «Газпром теплоэнерго МО» обсудили благоустройство после ремонтных работ.

«Последнее разрытие в данном поселке у домов № 98 и 88 было проведено 27 апреля. Авария устранена, но благоустройство до сих пор не выполнено, ограждение не выставлено, ямы не засыпаны. В кратчайшие сроки теплоснабжающей организации необходимо устранить все выявленные замечания и восстановить нарушенное благоустройство в полном объеме», — сказал Роман Назаров.

Также проверка была на Ленинградской улице около дома № 4 и Крестьянской улице около дома № 1 в Солнечногорске. Там также были замечания по благоустройству территорий. Если их не устранят в обозначенные сроки, то в отношении организации будут применены меры административного воздействия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».