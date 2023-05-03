Подмосковье 03 мая 2023, 16:37 Благоустройство Дубровицкого леса в Подольске завершилось на 32% министерство благоустройства

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В Подольске продолжается благоустройство Дубровицкого леса. На данный момент работы выполнены на 32%. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«Дубровицкий лес в Подольске — один из лесопарков, которые мы благоустраиваем по инициированной губернатором программе „Парки в лесу“. К работам в лесопарке мы приступили в ноябре прошлого года, уже сегодня общее выполнение составляет 32%», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Согласно проекту, на территории обновят входную группу с пунктом охраны, разместят лыжероллерную трассу, пункты проката и кафе. В лесопарке также обустроят зону для занятий спором, установят освещение и высадят деревья.

Сейчас на территории ведутся работы по разработке траншеи под наружное освещение, планировке территории и устройству водопропускных труб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье начали активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Также стартовала подготовка к программе «Лето в Подмосковье».

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