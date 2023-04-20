Подмосковье 20 апреля 2023, 18:58 Благоустройство «Бульвара цветов» началось в Балашихе министерство благоустройства

Читать 360tv в

Пешеходную зону от улицы Пролетарской до улицы Новой благоустраивают в Балашихе. Работы ведутся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Благодаря нацпроекту „Жилье и городская среда“ в Балашихе приступили к благоустройству „Бульвара цветов“. Совсем скоро это место превратится в современную зону отдыха со множеством зон активностей. Будут места для проведения досуга детей, спортсменов и людей преклонного возраста», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

В рамках обновления на территории появятся большая прогулочная зона, две детские игровые площадки, тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе и велодорожка. Также на бульваре разместят сухой фонтан с подсветкой, теневой навес с качелями и парковку для велосипедов. Завершить благоустройство территории планируют к концу лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».