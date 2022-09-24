Благоустройство бульвара Мира в Шатуре завершат в октябре | 360°

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Благоустройство бульвара Мира в Шатуре завершат в октябре

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В Шатуре завершается благоустройство пешеходной улицы. На территории бульвара Мира появились пешеходные дорожки, лавочки и много зелени.

На бульваре Мира в Шатуре проделана масштабная работа по благоустройству. Протяженность пешеходной улицы — около километра. Преобразить бульвар удалось благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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За три с половиной месяца рабочие уложили сотни квадратных метров брусчатки, установили лавочки, урны и провели коммуникации. Визитной карточкой пешеходной улицы станет фонтан и арт-объекты.

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«У нас будет архитектурный арт-объект „Журавли“. Очень необычно исполненный, который будет установлен здесь. На первой части бульвара у нас будут две необычные перголы. Они будут в красном цвете, необычном акцентном цвете с 3D-исполнением крыши. И это будет точкой притяжения», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Шатура Татьяна Хотинская.

Работы завершат в октябре. Сейчас параллельно со строительными работами озеленители сажают многолетние цветы. В рамках акции «Наш лес» на бульваре высади липы и пузыреплодник, всего 200 деревьев.

Благоустройство

Шатура

Ремонтные работы

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