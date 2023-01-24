Подмосковье 24 января 2023, 16:53 Благоустройство бульвара Маяковского продолжится в Жуковском в 2023 году

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Благоустройство бульвара Маяковского в Жуковском началось в 2022 году. В министерстве благоустройства Московской области сообщили, что работы по обновлению территорий продолжатся в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В этом году в Жуковском мы продолжим обновление бульвара Маяковского — от улицы Горького до улицы Пушкина. За благоустройство данной территории было отдано более 4,2 тысячи голосов жителей в ходе общероссийского голосования за объекты городской среды», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Он также подчеркнул, что работы будут проведены с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. В рамках благоустройства бульвара планируется заасфальтировать проезды и тротуары. Территорию также оборудуют малыми архитектурными формами и элементами благоустройства. Для жителей предусмотрены места отдыха со скамейками. Кроме того, на бульваре установят разноуровневые опоры освещения с энергоэффективными светильниками.

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Благоустройство затронет и территорию перед зданием ЗАГСа: там высадят яблони, некоторые из которых будут высажены в вазоны, обрамленные местами для сидений.

В 2022 году работы велись на участке улицы Маяковского от пересечения с улицей Фрунзе до пересечения с улицей Горького. За это время на территории обновили плитку, бордюры, установили парковую мебель, качели и обустроили велопарковки. Для детей оборудовали игровую площадку с песочницей, а для жителей постарше — теннисные столы и воркаут-зону.

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